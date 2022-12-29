Федерация фигурного катания Москвы заявила об отмене турниров московского календаря с 1 по 25 января. В календарь включен Кубок Первого канала

Федерация фигурного катания Москвы (ФФКМ) сообщила об отмене соревнований московского календаря с 1 по 25 января 2023 года.

Решение связано с изменениями в законодательстве с 1 января. В частности, это касается законов «О физической культуре и спорте в РФ» и «Об образовании в РФ», которые будут формировать и регулировать систему спортивной подготовки в России.

«В связи с необходимостью всем спортивным организациям привести свои документы в соответствие с вышеуказанными законами, все соревнования московского календаря отменяются с 1 по 25 января 2023 года и переносятся на неопределенный срок», – говорится в заявлении ФФКМ.

В московский календарь соревнований по фигурному катанию входят, в частности, Кубок города Москвы (11-13 января) и Кубок Первого канала (21-22 января).