Федерация фигурного катания Москвы заявила об отмене турниров московского календаря с 1 по 25 января. В календарь включен Кубок Первого канала
Федерация фигурного катания Москвы (ФФКМ) сообщила об отмене соревнований московского календаря с 1 по 25 января 2023 года.
Решение связано с изменениями в законодательстве с 1 января. В частности, это касается законов «О физической культуре и спорте в РФ» и «Об образовании в РФ», которые будут формировать и регулировать систему спортивной подготовки в России.
«В связи с необходимостью всем спортивным организациям привести свои документы в соответствие с вышеуказанными законами, все соревнования московского календаря отменяются с 1 по 25 января 2023 года и переносятся на неопределенный срок», – говорится в заявлении ФФКМ.
В московский календарь соревнований по фигурному катанию входят, в частности, Кубок города Москвы (11-13 января) и Кубок Первого канала (21-22 января).
"Все спортивные мероприятия, запланированные ФФККР, в том числе Кубок Первого канала, состоятся в полном объеме.
Информация, опубликованная на одном из спортивных сайтов, не является достоверной, поскольку речь идет о стартах, проводимых ФФКК Москвы."
ФФКМ информирует
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Уважаемые коллеги!
Федерация фигурного катания на коньках города Москвы информирует все заинтересованные стороны о том, что с 1 января 2023 г. вступает в силу Федеральный закон № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (от 30 апреля 2021 г.), а также Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которые будут формировать и регулировать систему спортивной подготовки в России.
В связи с необходимостью всем спортивным организациям привести свои документы в соответствие с вышеуказанными законами, все соревнования московского календаря отменяются с 1 по 25 января 2023 года и переносятся на неопределённый срок.
И почему сейчас, посреди сезона?!