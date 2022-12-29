Федерация фигурного катания Москвы заявила об отмене турниров московского календаря с 1 по 25 января. В календарь включен Кубок Первого канала

Теги Федерация фигурного катания Москвы Кубок Москвы Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Федерация фигурного катания Москвы (ФФКМ) сообщила об отмене соревнований московского календаря с 1 по 25 января 2023 года.

Решение связано с изменениями в законодательстве с 1 января. В частности, это касается законов «О физической культуре и спорте в РФ» и «Об образовании в РФ», которые будут формировать и регулировать систему спортивной  подготовки в России.

«В связи с необходимостью всем спортивным организациям привести свои документы в соответствие с вышеуказанными законами, все соревнования московского календаря отменяются с 1 по 25 января 2023 года и переносятся на неопределенный срок», – говорится в заявлении ФФКМ.

В московский календарь соревнований по фигурному катанию входят, в частности, Кубок города Москвы (11-13 января) и Кубок Первого канала (21-22 января).

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14 комментариев

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KARINA G. (FSK)
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Ответ olvl
Обалдеть. Зачем так пугать было?
Ну они же не проверяют информацию. Они же "журналисты")))
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Александр Константинов
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Р, М, какая разница. Да, автор? :D
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olvl
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Ответ KARINA G. (FSK)
Вот вам и ответ с сайта ФФККР на мой предыдущий комментарий. Не дезинформируйте людей! "Все спортивные мероприятия, запланированные ФФККР, в том числе Кубок Первого канала, состоятся в полном объеме. Информация, опубликованная на одном из спортивных сайтов, не является достоверной, поскольку речь идет о стартах, проводимых ФФКК Москвы."
Обалдеть. Зачем так пугать было?
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KARINA G. (FSK)
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Вот вам и ответ с сайта ФФККР на мой предыдущий комментарий. Не дезинформируйте людей!

"Все спортивные мероприятия, запланированные ФФККР, в том числе Кубок Первого канала, состоятся в полном объеме.

Информация, опубликованная на одном из спортивных сайтов, не является достоверной, поскольку речь идет о стартах, проводимых ФФКК Москвы."
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DD102DD
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Вообще документы нужно было готовить до вступления Законов в силу.
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olvl
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Вот это номер, всё отменили из-за якобы каких-то документов. Вдруг решили "регулировать систему" посреди сезона. Кошмар какой-то. И что дальше? Кто просветит?
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Товарищ Майор.
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Ничего не понятно, но очень интересно
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Natalia Solomakha
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Не окупаются, что тут думать.
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Алё? Алёна
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Причина отмены конечно феерическая! Всем спортсменам- резко сбросить форму! Болельщикам- биатлон и лыжи смотреть!
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DD102DD
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Несколько непонятная новость.
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KARINA G. (FSK)
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На сайте ФФККР нет никакой информации, информация есть на сайте Федерации Москвы. Дайте ссылку на ФФККР.

ФФКМ информирует
Категория: Объявления
Уважаемые коллеги!

Федерация фигурного катания на коньках города Москвы информирует все заинтересованные стороны о том, что с 1 января 2023 г. вступает в силу Федеральный закон № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (от 30 апреля 2021 г.), а также Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которые будут формировать и регулировать систему спортивной подготовки в России.

В связи с необходимостью всем спортивным организациям привести свои документы в соответствие с вышеуказанными законами, все соревнования московского календаря отменяются с 1 по 25 января 2023 года и переносятся на неопределённый срок.
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Роман Волков
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А почему только в Москве?
И почему сейчас, посреди сезона?!
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АннаФ
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Кубок первого канала это разве не коммерческое мероприятие?
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Pakita
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Как- то странно
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