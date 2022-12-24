Анастасия Мишина: «Наверное, мы всегда будем оставаться в тени женского катания. Но рада, что наши трансляции смотрят гораздо больше»

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свое выступление на чемпионате России в Красноярске, где заняли второе место.

Мишина: Сегодня не получилось идеального проката. Причины не могу назвать. Скажу, что для себя я подметила: у нас много чистых прокатов, ошибаться тоже надо уметь.

Мне было тяжело отойти от ошибки, но у меня получилось. Второе место – достойный результат, мы будем радоваться.

Галлямов: Мы рады нашим выступлениям. Не все получилось. Но это спорт, все бывает. Это дает мотивацию. Надо подготовиться, извлечь урок, чтобы с каждым днем становиться лучше. Обсудим с тренерами, поймем, что дальше делать.

Впереди чемпионат Санкт‑Петербурга. Проедем шоу, отметим Новый год, будем готовиться к чемпионату нашего города. Возможно, попробуем что‑то усложнить в программе. Будем решать это с нашей командой. У нас есть большие цели на дальнейший сезон.

Мишина: Мы в тени женского одиночного катания? Парное катание стало более популярным. Наверное, мы всегда будем оставаться в тени девушек. Но я рада, что наши трансляции смотрят гораздо больше.

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