Анастасия Мишина: «Наверное, мы всегда будем оставаться в тени женского катания. Но рада, что наши трансляции смотрят гораздо больше»

Теги сборная России чемпионат России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов ледовые шоу Фигурное катание

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свое выступление на чемпионате России в Красноярске, где заняли второе место.

Мишина: Сегодня не получилось идеального проката. Причины не могу назвать. Скажу, что для себя я подметила: у нас много чистых прокатов, ошибаться тоже надо уметь.

Мне было тяжело отойти от ошибки, но у меня получилось. Второе место – достойный результат, мы будем радоваться.

Галлямов: Мы рады нашим выступлениям. Не все получилось. Но это спорт, все бывает. Это дает мотивацию. Надо подготовиться, извлечь урок, чтобы с каждым днем становиться лучше. Обсудим с тренерами, поймем, что дальше делать.

Впереди чемпионат Санкт‑Петербурга. Проедем шоу, отметим Новый год, будем готовиться к чемпионату нашего города. Возможно, попробуем что‑то усложнить в программе. Будем решать это с нашей командой. У нас есть большие цели на дальнейший сезон.

Мишина: Мы в тени женского одиночного катания? Парное катание стало более популярным. Наверное, мы всегда будем оставаться в тени девушек. Но я рада, что наши трансляции смотрят гораздо больше.

Ступор и горечь Мишиной после упущенного золота: 68 секунд плакала в ладони без движения

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grinch
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красавица! Удачи ждут впереди!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tania09**
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В вашем виде смотришь только тройку призёров, а у девочек я смотрю приблизительно 10 прокатов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Благодаря девочкам в несколько раз возрасла популярность фигурного катания. Всех видов. Бесконечная благодарность Этери, Жене и Алине! Но! Сейчас интереснее все-таки мужское одиночное стало смотреть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Allbee
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не унывать!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий