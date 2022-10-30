Тренер Яметовой: «Трусова заслужила третье место, у нее имя, она молодец. А мы будем работать дальше, есть над чем»

Теги сборная России женское катание Елена Левковец Александра Трусова Вероника Яметова Серия Гран-при России Фигурное катание

Елена Левковец, тренер фигуристки Вероники Яметовой, высказалась о ее результате на этапе Гран-при России в Сочи (4-е место). 

«В короткой программе мы немножко ошиблись, но в целом это не испортило картину. Вероника очень хорошо выступила.

Мне понравилась программа. Все было вовремя – каждый звук, такт и движения. Несколько раз пересматривала композицию: хорошо получилось и все сложилось. Конечно бы не 3+2, а 3+3 – и она бы сделала свою норму.

В целом, неплохо. Произвольную без ошибок прокатала. Я довольна. Вероника молодец!

Чье третье место? Александра Трусова заслужила, потому что она у нас является серебряным призером Олимпиады. У нее имя – она молодец! Поэтому ничего страшного в этом нет.

Все хорошо. Как случилось, так и случилось. Вообще никаких проблем. С такими маститыми людьми выступать – это опыт.

Слава богу, Саша с нами. А мы будем работать дальше. Есть над чем», – сказала Левковец.

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