Алексей Урманов: «Из семи прыжковых элементов в программе Коляды шесть были испорчены. Такое количество ошибок – непозволительная роскошь»
Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов прокомментировал результаты выступлений мужчин на этапе Гран-при России в Москве.
«Дима Алиев молодец, понравился, может, не все у него получилось, но в целом его прокат был хорошим.
Лутфуллин молодец, тоже порадовал, Саша Самарин всегда борется до конца – вот эту тройку можно выделить и как-то за них порадоваться.
Что касается Коляды, то в программе было семь прыжковых элементов, шесть из них испорчены, чистейшим образом исполнил он тройной, каскад тройной аксель – тройной тулуп выполнил с помаркой на выезде.
Такое количество ошибок – непозволительная роскошь», – сказал Урманов.
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