Алексей Урманов: «Из семи прыжковых элементов в программе Коляды шесть были испорчены. Такое количество ошибок – непозволительная роскошь»

Олимпийский чемпион 1994 года прокомментировал результаты выступлений мужчин на этапе Гран-при России в Москве.

«Дима Алиев молодец, понравился, может, не все у него получилось, но в целом его прокат был хорошим.

Лутфуллин молодец, тоже порадовал, Саша Самарин всегда борется до конца – вот эту тройку можно выделить и как-то за них порадоваться.

Что касается Коляды, то в программе было семь прыжковых элементов, шесть из них испорчены, чистейшим образом исполнил он тройной, каскад тройной аксель – тройной тулуп выполнил с помаркой на выезде.

Такое количество ошибок – непозволительная роскошь», – сказал Урманов.

Михаил Коляда сорвал произвольную программу на этапе Гран-при России в Москве