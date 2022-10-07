Егор Закроев: «На первой же тренировке Осокиной и Грицаенко стало ясно: из них реально может получиться красивая и интересная пара»

Тренер Егор Закроев, работающий в группе Павла Слюсаренко в Перми, рассказал о новой спортивной паре – Артем Грицаенко.

«Тема приехал к нам в конце сезона, тренировался какое-то время один. Естественно, мы подыскивали ему партнершу, и тут узнали, что Лиза Осокина также рассталась со своим прежним партнером. Связались с ней, и вскоре Лиза приехала в Пермь. В конце апреля ребята встали в пару.

На первой же тренировке, как только они поехали, сразу стало ясно: из них реально может получиться красивая и интересная пара, потому что по росту, внешним данным они смотрелись очень хорошо, подходили друг другу.

Правда, подготовку к сезону немного осложнилась из-за проблем со здоровьем. В середине лета Лиза получила травму и некоторое время не могла делать простые парные элементы – тодес, другие. Поэтому ребята и не успели подготовиться к контрольным прокатам, которые были в августе в Новогорске. Банально не хватило времени, а показывать сырые программы не хотелось.

Поэтому хорошо, что сейчас появилась возможность показаться специалистам и судьям на этом сборе, представить и прокатать новые программы. Когда мы сообщили ребятам, что поедем в Новогорск, они очень воодушевились. Очень этого хотели и были готовы.

До поездки на сбор Лиза с Темой выступили на наших местных соревнованиях в «Орленке», судьи указали на недочеты, мы их исправили, и вот сейчас здесь. Для Лизы и Темы это будет их единственный и заключительный сезон в юниорах перед выходом во взрослое парное катание. Это будет их первый совместный сезон, когда они смогут заявить о себе, обратить на себя внимание.

Мы с ребятами планируем совмещать соревнования по юниорам и мастерам, потому что для них, как я сказал, сейчас очень важен соревновательный опыт, и любую возможность нужно использовать», – сказал Закроев.

Короткая программа пары поставлена под песню «I Put a Spell on You», произвольная – под композиции «La Alegria» Ясмин Леви и «Poeta en el viento» Висенте Амиго.