Дейв Лиз: «Меня официально представила Тарасовой ее подруга, которая сделала снимок»

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Американский журналист Дейв Лиз заявил, что его представили Татьяне Тарасовой, прежде чем было сделано их совместное фото. 

Лиз сфотографировался с Тарасовой в США. Позже тренер заявила, что не общалась с журналистом и не знает, как он выглядит: «Если бы знала его в лицо, то никогда бы не сделала бы с ним фотографию». 

«К сведению, меня официально представила Татьяне Тарасовой ее подруга, которая сделала снимок» – написал Лиз. 

Дейв Лиз сфотографировался с Татьяной Тарасовой: «В Нью-Джерси гость»

Тарасова о фото с Лизом: «Я не общалась с этим журналистишкой. Если бы знала его в лицо, то никогда бы не сделала с ним фотографию»

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