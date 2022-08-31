Дейв Лиз: «Меня официально представила Тарасовой ее подруга, которая сделала снимок»

Американский журналист Дейв Лиз заявил, что его представили , прежде чем было сделано их совместное фото.

Лиз сфотографировался с Тарасовой в США. Позже тренер заявила, что не общалась с журналистом и не знает, как он выглядит: «Если бы знала его в лицо, то никогда бы не сделала бы с ним фотографию».

«К сведению, меня официально представила Татьяне Тарасовой ее подруга, которая сделала снимок» – написал Лиз.

Дейв Лиз сфотографировался с Татьяной Тарасовой: «В Нью-Джерси гость»

Тарасова о фото с Лизом: «Я не общалась с этим журналистишкой. Если бы знала его в лицо, то никогда бы не сделала с ним фотографию»