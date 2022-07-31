Бельгийская фигуристка показала в соцсетях отрывки своих новых программ.

Короткая поставлена под песню Si, Mama румынской певицы INNA и Mi Gente колумбийца Джея Бальвина и француза Уилли Уильяма.

В произвольной программе в качестве музыкального сопровождения выбрана Poeta итальянского композитора Роби Факкинетти.

«Выхожу из своей зоны комфорта. Как думаете, подойдет ли мне этот стиль?» – написала Хендрикс.

Распределение фигуристок по этапам Гран-при сезона-2022/23: Сакамото выступит в США и Японии, Хендрикс – во Франции и Финляндии, Кихира – в Канаде и Финляндии