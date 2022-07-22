Ягудин об отмене мастер-класса Трусовой: «Может, и к лучшему. Вдруг Сашу ждал бы не самый теплый прием? К хейтерам с негативными плакатами она бы не была готова»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин прокомментировал новость об отмене мастер-класса в Швеции.

«Честно говоря, я не удивлен. Причина лежит на поверхности. Я всегда говорил и буду продолжать говорить, что это уже не спорт, а поле политических сражений. Но Саша Трусова никуда не денется – она достояние нашего фигурного катания и мирового в том числе — это все понимают.

А вот то, что фигуристы и фигуристки Швеции, которые на данный момент находятся на непонятно каком уровне, потеряли возможность прикоснуться в вербальном и тренировочном планах к звезде фигурного катания, в шведской федерации не понимают. Или понимают и просто поддались давлению извне.

Но, с другой стороны, может, оно и к лучшему. Помню, легенда шведского футбола Златан Ибрагимович подвергся травле в Швеции пару лет назад. Ему даже писали на его доме, что он иуда.

Вдруг Сашу также ждал бы не самый теплый прием? Я понимаю, что уровень популярности футбола и фигурного катания в Швеции находится в разных плоскостях, но все же.

Саша юная девочка, и, очевидно, даже к 5-10 живым хейтерам, которые бы ее там встретили с негативными плакатами, она была бы не готова. Но, возможно, аудитория фигурного катания в Швеции более адекватна, чем футбольная.

Я также хочу напомнить шведской федерации фигурного катания, что фигурное катание в их стране находится в плачевном состоянии. И ни о какой политике они не думали, когда за них выступали сыновья моего первого тренера Александра Майорова», – сказал Ягудин.

Федерация фигурного катания Швеции потребовала отменить мастер-класс Трусовой: «Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести ущерб шведскому фигурному катанию»