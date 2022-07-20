Кондратюк о живописи: «Очень люблю искусство, но прекрасно осознаю: то, что делаю я, вторично. Это просто хобби»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в командном турнире Марк Кондратюк рассказал о своем увлечении живописью.

– Где ты хранишь свои работы?

– В основном дома, но что-то в галереях есть. Их можно увидеть в интернете, иногда выставки делаю.

– Ты серьезно относишься к этому виду искусства?

– Долгая история. Я очень люблю искусство, но прекрасно осознаю, что то, что делаю я – вторично. Это просто хобби.

– Если бы ты не был спортсменом, ты был бы художником. Можно так сказать?

– Для этого нужен огромный талант и возможность создавать что-то новаторское. Думаю, у меня этого нет.

– Ну, с талантом-то у тебя, по-моему, нет проблем.

– В фигурном катании – может быть, да. А в искусстве посложнее, – сказал Кондратюк в эфире радио ENERGY.

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