Диас присоединился к тренерской группе Моира в Монреальской академии

Трехкратный олимпийский чемпион в танцах на льду сообщил, что испанский фигурист присоединился к его тренерской группе в Монреальской академии.

«Посмотрите, кто присоединился к тренерской команде Ледовой академии Монреаля. Мы так рады, что Адрия Диас присоединился к нам в качестве штатного тренера. Добро пожаловать в семью, Адрия. Поехали!» – написал Моир.

В мае Диас, выступавший с Оливией Смарт, объявил о завершении карьеры.

Ранее о планах работать тренером в Академии объявила и невеста Диаса – бронзовый призер Пекина-2022 Мэдисон Хаббелл.