Диас присоединился к тренерской группе Моира в Монреальской академии

Теги Скотт Моир танцы на льду сборная Испании Адрия Диас Фигурное катание

Трехкратный олимпийский чемпион в танцах на льду Скотт Моир сообщил, что испанский фигурист Адрия Диас присоединился к его тренерской группе в Монреальской академии.

«Посмотрите, кто присоединился к тренерской команде Ледовой академии Монреаля. Мы так рады, что Адрия Диас присоединился к нам в качестве штатного тренера. Добро пожаловать в семью, Адрия. Поехали!» – написал Моир.

В мае Диас, выступавший  с Оливией Смарт, объявил о завершении карьеры.

Ранее о планах работать тренером в Академии объявила и невеста Диаса – бронзовый призер Пекина-2022 Мэдисон Хаббелл.

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