Ягудин выступил с лекцией «Неудача – путь к успеху» на Дне молодежи в Нижнем Новгороде

Олимпийский чемпион по фигурному катанию выступил с лекцией «Неудача – путь к успеху» на Дне молодежи в Нижнем Новгороде.

«Я не люблю слово лекция, мое видение этих встреч – это не обучение кого-то, а просто возможность поделиться определенным опытом. Просто есть много примеров, которые мне помогали в жизни и порой даже меняли исход событий тех или иных. А спорт от жизни не очень далеко ушел.

Пускай хоть один процент, хоть полпроцента, хоть один человек что-то попробует, то я буду уже счастлив. Плюс зарядить каким-то оптимизмом, которого очень много.

Всегда соглашаюсь, мне это прикольно – рассказывать какие-то в кавычках интимные вещи, о которых ты не рассказываешь на пресс-конференциях или других мероприятиях, потому что не задают вопросы по поводу этого, а здесь есть возможность», – рассказал Ягудин.