«Олимпийская деревня была построена с тем учетом, чтобы все переоборудовать под тюрьму. Мы жили не в номерах, а в камерах». Зайцев о Лейк-Плэсиде-1980

Двукратный олимпийский чемпион Александр Зайцев поделился воспоминаниями об олимпийской деревне Лейк-Плэсида-1980.

На зимних Играх 1980 года Зайцев выступал вместе с Ириной Родниной и выиграл золото в парном катании.

– Правда, что вы жили в деревне, которая должна была после Олимпиады стать тюрьмой для малолетних преступников?

– Да, вся олимпийская деревня была построена с тем учетом, чтобы все переоборудовать под тюрьму. Мы жили не в номерах, а в камерах с двухъярусными койками – рукомойник, общий душ, плюс ведро воды – было очень сухо, и за ночь вся вода оттуда испарялась.

Мы жили все вместе, к нам приезжали тогда Кобзон, Лещенко, Винокур, Сенчина, наша бригада поддержки, и они с нами виделись, выступали. Был случай – мы ехали по городу, и водитель не мог найти олимпийскую деревню.

Мы ему объяснили, что там будет тюрьма, в итоге он завез нас в действующую. Заключенные нам махали из камер, и только потом полицейский подсказал водителю, где будущая тюрьма.

– А вы с кем «сидели в тюрьме»?

– По Олимпийской хартии мужчины не могли жить в одном номере с женщинами. Причем к нам, мужикам, вход был свободный, а у дам сидит охранник, туда нам было нельзя.

Охранники там вообще везде сидели, территория была огорожена, и нас даже в полицию однажды забрали. Вышли погулять, нас тут же засекли камеры. В общем, вот так мы стали первыми жителями американской тюрьмы, – рассказал Зайцев.