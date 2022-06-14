Михаил Коляда: «Немного напрягала фраза Мишина, который в каждом интервью повторял, что наш проект рассчитан на 2 года. Возможно, я воспринимал его слова слишком буквально»

Российский фигурист рассказал о мотивации для продолжения спортивной карьеры, а также объяснил, почему решил сменить имидж.

– Я подумал, пока есть здоровье, желание и мотивация, надо кататься, потому что тренировать я успею всегда, и нужно использовать то, что есть сейчас. У меня есть потенциал, и я хочу его реализовать. Я убежден, что не достиг своего потолка.

Просто с годами я стал по-другому смотреть на соревнования, подготовку к ним, тренировки. Не так, как когда мне было 15 лет. И тренеры меня очень поддерживают. Федерация, Александр Георгиевич Горшков и Александр Ильич Коган звонили, говорили: «Все получится, мы верим в тебя, и если буду вопросы – сразу звони».

Единственно, что меня немного напрягало, это фраза Алексея Николаевича, который в каждом интервью повторял, что наш проект рассчитан на два года. Возможно, я воспринимал его слова слишком буквально. В конце сезона мы пообщались, все обсудили. И я выбросил этот «пунктик» из головы.

– На Кубке Первого канала в начале короткой и произвольной программы ты прыгал тройной лутц. Наверняка рассматриваете вариант с четверным?

– Да. Но «Ворона» точно катать не будем. Скажу так: четверной лутц в планах есть.

– Предстоящий сезон дает возможность экспериментировать. Как считаешь?

– Все вопросы к Алексею Николаевичу. Он решает, что мы делаем, чего не делаем. Но я согласен, в новом сезоне можно пробовать новое. И не то, что можно, даже нужно.

– В продолжение темы нового. Обычно женщины, которые хотят изменить свою жизнь, делают новую прическу. Твой новый цвет волос из этой серии?

– Нет. Вы слишком глубоко копаете. Все проще. Хотел попробовать и попробовал. Это ничего не значит. Просто был в отпуске и покрасился. А началось с того, что когда болел ковидом, увидел в интернете рекламу -- подбери свой цвет волос. Я выбрал пепельный блонд, посмотрел, неплохо. И когда мы поехали в отпуск, то решили: а когда, если не сейчас? Мне нравится, результатом остался доволен.

– Мы подумали, новый имидж для нового образа в новой программе.

– У меня точно такого нет. Я не буду отращивать усы, чтобы катать «Маскарад», – сказал Коляда.