Лайшев о докладе ISU по возрастному цензу: «Западная система – гнилая и пронизана враньем. Надо ориентироваться на себя, мы самая передовая страна в мире»

Президент Центра спорта и образования раскритиковал доклад медицинской комиссии Международного союза конькобежцев (ISU) о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

«Многолетняя практика показала, что правила в том же СССР были лучше, а потом мы начали плестись за Западом. Сейчас все об этом сожалеют и экстренно переводят все на рельсы гимназических школ старых времен, советских школ.

Они были абсолютно верными и правильными, потому что дали миру так много замечательных, образованных людей и самое большое количество олимпийских чемпионов. Значит, система была оправдана? А мы зачем-то взяли на вооружение западную систему, которая гнилая и вся пронизана враньем.

Надо придерживаться своей базы, которая у нас фантастическая просто по сравнению с другими странами, и ориентироваться на самих себя. Потому что мы и есть самая передовая страна в мире.

Мы убедились, что все иностранные образовательные системы, которые перешли к нам, оказались на практике пустыми. Мы только тратили время и неправильно во многом учили молодежь.

Сейчас все корректируется, слава богу. И даже та же спецоперация показывает, что нам нужно по-другому учить и воспитывать наших детей – еще больше укоренять нашу традиционную систему. Так что нет худа без добра», – сказал Лайшев.

ISU объяснил, зачем поднимать ценз в фигурном катании до 17 лет: «Допуск несовершеннолетних подвергнет их нагрузкам и рискам, несоответствующим возрасту»