Александр Жулин: «Думаю, Самодурова процентов на 80 смогла реализовать свой талант. Сложно сказать, получится ли у нее работать тренером»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию прокомментировал решение чемпионки Европы Софьи Самодуровой завершить карьеру.

«Видимо, Софья почувствовала, что настала пора. Плюс сейчас такая непонятная ситуация (с отстранением россиян от международных соревнований). Думаю, что она все сделала взвешенно. Она прекрасная фигуристка, но, видимо, пришло время. И ее решение меня ни в коей степени не удивило.

Конечно, конкуренция сказалась, и в немалой степени. Думаю, что Софья процентов на 80 смогла реализовать свой талант. Сложно сказать, получится ли у нее работать тренером – это совершенно другая профессия. Будем смотреть», – сказал Жулин.