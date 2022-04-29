Навка о решении Самодуровой закончить карьеру: «Думаю, обстоятельства также повлияли на ее решение. Жалко, конечно»

Олимпийская чемпионка прокомментировала решение чемпионки Европы Софьи Самодуровой завершить спортивную карьеру в 19 лет.

«Думаю, что обстоятельства также повлияли на ее решение. Жалко, конечно. Она еще достаточно молодая девочка. Кто знает, как бы она себя еще показала.

Но ей всего 19 лет, все может быть. Сейчас будет тренировать, а потом, может, ситуация развернется, и она вернется обратно. Кто знает. Такая вероятность есть у любого 19-летнего спортсмена.

Если она приняла такое решение, то тренер, родители и страна должны уважать решение спортсменки», — сказала Навка.

😢 Эпичная слеза Сони Самодуровой. Брала Европу в начале олимпийского цикла, а теперь совсем далеко на России