Чайковская о выборах главы Федерации фигурного катания Москвы: «Мы выбрали замечательного нового президента»

Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская высказалась о победе Антона Абдурахманова на выборах президента Федерации фигурного катания Москвы.

Абдурахманов получил 154 голоса, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая набрала 55. Ранее федерацию возглавляла Ирина Рабер.

«Мы выбрали замечательного нового президента, определили новый состав президиума. Все хорошо.

Время покажет, сможет ли он быть настолько успешным, как предыдущий, посмотрим», – сказала Чайковская.

«Не знаю, кто смотрелся бы лучше, но то, что не победила Слуцкая – смешно». Тарасова о выборах главы Федерации фигурного катания Москвы