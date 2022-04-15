Татьяна Навка: «Посмотрим, что ISU будет делать без России. Думаю, фигурное катание в мире в таком случае совсем загнется»

Олимпийская чемпионка высказалась о возможной приостановке членства Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Считаете, что стоит сыграть на опережение, выйдя из ? Думаю, пусть им самим будет стыдно, если международная федерация исключит Россию из состава. А дальше мы уже будем думать и решать, что с этим делать.

Безусловно, спорт в нашей стране не должен погибнуть, мы создадим какую-то альтернативную организацию, которая будет давать возможность российским спортсменам двигаться вперед и добиваться успехов.

Мировое фигурное катание, к сожалению, потихоньку умирает, никому не нравится, что Россия почти во всех видах находится на первых ступеньках.

Посмотрим, что они будут делать без России. Думаю, фигурное катание в мире в таком случае совсем загнется», — сказала Навка.