Илья Авербух: «На таких людях, как Тарасова – легендах – можно и нужно воспитывать наше поколение»

Хореограф Илья Авербух рассказал о шоу в честь юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Шоу проходит сегодня в Москве. Среди участников – Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Марк Кондратюк и другие известные фигуристы.

«Для меня это очень ответственное событие в жизни, конечно, мы с Татьяной Анатольевной уже третий юбилей празднуем. Первый – 60, второй в этом дворце – 70 и вот 75.

Конечно, каждый раз хочется говорить не о чем-то новом, повторять то, что было уже не раз сказано, потому что мне кажется, и я в этом уверен, на таких людях, легендах, можно воспитывать наше поколение и нужно воспитывать наше поколение.

И такие гала-вечера, где сегодня будет очень много юных фигуристов, в том числе и тех, кто сегодня представляет нашу команду, для них Татьяна Анатольевна уже тренер через поколения.

Это все очень важно, поэтому главный сюрприз — это, конечно, огромное количество эксклюзивных номеров, которые я сделал для участников. Не для всех, времени не хватило, но практически каждый катает новый номер.

Это наши артисты, которые нас поддержали, живой звук, и, конечно, то, что Татьяна Анатольевна и — наши два ведущих, они сделают стержень нашего всего представления», – сказал Авербух.