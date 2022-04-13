Алена Леонова: «В первых номерах Константинова не будет, потому что в России много девочек с четверными. Но на плаву быть вполне может»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова оценила планы российской фигуристки Станиславы Константиновой продолжить карьеру.

В январе 21-летняя Константинова сообщала, что по-прежнему намерена тренироваться и выступать, при этом в апреле она также заявила о планах попробовать себя в роли тренера.

– Учитывая, что сейчас в принципе ситуация с соревнованиями неоднозначная, то она может выступать на российских турнирах, если будет в хорошей форме и будет выполнять элементы, которые делала на пике карьеры.

В первых номерах, конечно, она не будет, потому что в России много девочек с четверными прыжками. Но на плаву быть вполне может. Хотя восстановиться Стасе будет сложно, потому что она пропустила несколько соревновательных сезонов.

– Что движет Стасей? Любовь к фигурному катанию?

– Думаю, да. Она живет фигурным катанием, дышит им. Я каталась по той же причине, хотела радовать зрителей своим катанием, не понимала, что могу делать лучше, чем кататься, – сказала Леонова.