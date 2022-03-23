Мэрайя Белл: «Я показала отличный прокат, получила кайф от выступления и с нетерпением жду произвольной программы»

Американская фигуристка прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье (3-е место).

«Очень довольна своим сегодняшним выступлением. Для меня большая честь быть на этой пресс-конференции с этими замечательными леди ( и ).

Я показала отличный прокат, получила кайф от выступления и с нетерпением жду произвольной программы.

Я первая американка на такой пресс-конференции после на чемпионате мира 2016 года? Это здорово. Не особо думала о местах, просто хотела прокататься как можно лучше.

Для меня огромная честь быть третьей после короткой программы. Это здорово, потому что с тех пор прошло не так мало времени», — сказала Белл.