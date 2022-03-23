Мэрайя Белл: «Я показала отличный прокат, получила кайф от выступления и с нетерпением жду произвольной программы»

Американская фигуристка Мэрайя Белл прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье (3-е место).
«Очень довольна своим сегодняшним выступлением. Для меня большая честь быть на этой пресс-конференции с этими замечательными леди (Каори Сакамото и Луной Хендрикс).
Я показала отличный прокат, получила кайф от выступления и с нетерпением жду произвольной программы.
Я первая американка на такой пресс-конференции после Грейси Голд на чемпионате мира 2016 года? Это здорово. Не особо думала о местах, просто хотела прокататься как можно лучше.
Для меня огромная честь быть третьей после короткой программы. Это здорово, потому что с тех пор прошло не так мало времени», — сказала Белл.