Мэрайя Белл: «Я показала отличный прокат, получила кайф от выступления и с нетерпением жду произвольной программы»

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Американская фигуристка Мэрайя Белл прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье (3-е место). 

«Очень довольна своим сегодняшним выступлением. Для меня большая честь быть на этой пресс-конференции с этими замечательными леди (Каори Сакамото и Луной Хендрикс).

Я показала отличный прокат, получила кайф от выступления и с нетерпением жду произвольной программы.

Я первая американка на такой пресс-конференции после Грейси Голд на чемпионате мира 2016 года? Это здорово. Не особо думала о местах, просто хотела прокататься как можно лучше.

Для меня огромная честь быть третьей после короткой программы. Это здорово, потому что с тех пор прошло не так мало времени», — сказала Белл.

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