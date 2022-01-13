Американский журналист Филипп Херш: «Если бы Щербакова вращалась еще медленнее, то ее можно было бы арестовать за праздношатание»

Американский журналист Филипп Херш раскритиковал выступление российской фигуристки в короткой программе на чемпионате Европы-2022 в Таллине.

Щербакова получила 69,05 балла за прокат и стала четвертой.

«Если бы Щербакова вращалась еще медленнее, то ее можно было бы арестовать за праздношатание. Плюс к этому такой себе двойной аксель и падение на тройном лутце... и она все равно получает 69,05. Дайте мне передышку.

Если Анна плохо откатает произвольную, то оставит ли Федерация фигурного катания России действующую чемпионку мира дома?» – написал Херш.

Праздношатание – пребывание в общественном месте в течение длительного времени без определенной цели. В ряде штатов США (к примеру, в Нью-Йорке) праздношатание попадает в категорию преступлений против общественного порядка наряду с беспорядками и незаконным сборищем.

Щербакова потеряла главный козырь – стабильность: падений слишком много, и этому нет объяснений