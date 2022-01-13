Американский журналист Филипп Херш: «Если бы Щербакова вращалась еще медленнее, то ее можно было бы арестовать за праздношатание»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анна Щербакова Филипп Херш контент Фигурное катание

Американский журналист Филипп Херш раскритиковал выступление российской фигуристки Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате Европы-2022 в Таллине.

Щербакова получила 69,05 балла за прокат и стала четвертой.

«Если бы Щербакова вращалась еще медленнее, то ее можно было бы арестовать за праздношатание. Плюс к этому такой себе двойной аксель и падение на тройном лутце... и она все равно получает 69,05. Дайте мне передышку.

Если Анна плохо откатает произвольную, то оставит ли Федерация фигурного катания России действующую чемпионку мира дома?» – написал Херш.

Праздношатание – пребывание в общественном месте в течение длительного времени без определенной цели. В ряде штатов США (к примеру, в Нью-Йорке) праздношатание попадает в категорию преступлений против общественного порядка наряду с беспорядками и незаконным сборищем.

Щербакова потеряла главный козырь – стабильность: падений слишком много, и этому нет объяснений

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