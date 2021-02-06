Валиева прыгнула тройной аксель и два четверных тулупа в произвольной на командном турнире в Москве и получила баллы выше мирового рекорда

Фигуристка Камила Валиева исполнила три прыжка ультра-си в произвольной программе на командном турнире сборной России.

Валиева чисто прыгнула тройной аксель, а затем исполнила два четверных тулупа, один из которых – в каскаде с двойным тулупом.

Далее фигуристка исполнила сольный тройной риттбергер, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхова, а также тройной лутц. Все прыжки Валиева сделала чисто.

За прокат она набрала 179,19. Это больше мирового рекорда, который принадлежит (166,62), однако на внутренних соревнованиях рекорды не фиксируются.