Скончалась бронзовый призер Олимпиады-1980 по хоккею на траве Валентина Заздравных

Теги происшествия Сергей Чеченков ФХТР Хоккей на траве

Бронзовый олимпийский призер Москвы-1980 по хоккею на траве Валентина Заздравных скончалась на 69-м году жизни.

Об этом сообщил бывший президент Федерации хоккея на траве России (ФХТР) Сергей Чеченков.

Помимо Олимпиады-1980 хоккеистка завоевывала бронзу на чемпионате мира-1981 в Аргентине. Также она дважды побеждала на чемпионате СССР (1979, 1980) в составе команды «Андижанка».

Третьи места на ЧМ и Олимпийских играх – наивысшее достижение в истории отечественного женского хоккея на траве. Российские спортсменки ни разу не становились призерами мировых первенств и Олимпиад.

 

1 комментарий

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Вадим flanec
Кому-то покажется удивительным, но помню эту спортсменку. Голы забивала, как орешки щелкала. Царствие ей небесного и земля пухом.
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