Скончалась бронзовый призер Олимпиады-1980 по хоккею на траве Валентина Заздравных

Бронзовый олимпийский призер Москвы-1980 по хоккею на траве Валентина Заздравных скончалась на 69-м году жизни.

Об этом сообщил бывший президент Федерации хоккея на траве России (ФХТР) Сергей Чеченков.

Помимо Олимпиады-1980 хоккеистка завоевывала бронзу на чемпионате мира-1981 в Аргентине. Также она дважды побеждала на чемпионате СССР (1979, 1980) в составе команды «Андижанка».

Третьи места на ЧМ и Олимпийских играх – наивысшее достижение в истории отечественного женского хоккея на траве. Российские спортсменки ни разу не становились призерами мировых первенств и Олимпиад.