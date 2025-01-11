Карим Халили: «В декабре у меня было две болезни подряд. Сейчас получилось немного восстановиться и пробежать лучше»
Биатлонист Карим Халили рассказал, что в декабре болел дважды подряд.
Халили занял второе место в спринте на этапе Кубка России в Рязани.
«Я здесь все проверил на той неделе, поэтому знал, какие здесь условия. Старался просто сконцентрированно работать, потому что до этого пробовал где‑то более быструю стрельбу, сегодня задача была другой», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
«Можно сказать, что я доволен. В декабре у меня было две болезни подряд. В Чайковском пришлось выступать на фоне болезни. Не хотелось терять много очков в зачет, поэтому были не самые хорошие результаты. Сейчас получилось немного восстановиться и пробежать лучше.
В любом случае, мое состояние лучше, чем было в декабре, но до оптимального еще остается хороший шаг», – цитирует биатлониста «РБ Спорт».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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