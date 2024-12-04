Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно лидирует, Халварссон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
Француженка Лу Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Женщины
Общий зачет
После 1 гонки из 21
1. Лу Жанмонно (Франция) – 90
2. Элла Халварссон (Швеция) – 75
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 65
4. Наталия Сидорович (Польша) – 55
5. Франциска Пройс (Германия) – 50
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 45
7. Осеан Мишлон (Франция) – 41
8. Регина Эрмитс (Эстония) – 37
9. Ванесса Фойгт (Германия) – 34
10. Суви Минккинен (Финляндия) – 31...
17. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 24...
25. Ханна Оберг (Франция) – 16...
31. Жюлия Симон (Франция) – 10...
39. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости