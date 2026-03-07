  • Спортс
6

Вагнер и Аспенес победили в больших масс-стартах на этапе Кубка IBU в США.

C 4 по 7 марта в американском Лейк-Плэсиде прошел второй подряд этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

Лейк-Плэсид, США

7 марта

Смешанная эстафета

1. Франция (Жилонн Гигонна, Вольдия Гальмас-Полен, Гаэтан Патюрель, Дамьен Леве) – 1:05.52,5 (0+7)

2. Норвегия (Гуро Иттерхус, Гру Рандбю, Уле Сурке, Сверре Дален Аспенес) – 56,4 (3+12)

3. Германия (Марина Заутер, Юлия Кинк, Симон Кайзер, Данило Ритмюллер) – 2.10,9 (1+4)

Сингл-микст

1. Норвегия (Каролине Эрдал, Мартин Невланн) – 40.32,7 (0+13)

2. Австрия (Дуня Здоуц, Давид Коматц) – 10,2 (1+13)

3. Германия (Ханна Кебингер, Франц Шазер) – 10,3 (0+13)

Большой масс-старт, 6 марта

Женщины

1. Лара Вагнер (Австрия) – 32.21,1 (1)

2. Амандин Менжен (Франция) – 9.7 (0)

3. Самуэла Комола (Италия) – 20,7 (1)

4. Юлия Кинк (Германия) – 30,0 (3)

5. Анни Линд (Швеция) – 31,8 (1)

6. Каролине Эрдал (Норвегия) – 34,0 (3)

Мужчины

1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 40.15,7 (3)

2. Мартин Невланд (Норвегия) – 24,6 (2)

3. Дамьен Леве (Франция) – 35,6 (1)

4. Уле Сурке (Норвегия) – 50,7 (8)

5. Антонин Гигонна (Франция) – 51,1 (2)

6. Дидье Бьона (Италия) – 55,7 (4)

Спринт, 4 марта

Женщины

1. Амандин Менжен (Франция) – 21.50,0 (0)

2. Самуэла Комола (Италия) – 3,2 (1)

3. Гру Рандбю (Норвегия) – 13,4 (2)

4. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 16,6 (2)

5. Эрика Янкя (Финляндия) – 18,0 (0)

6. Юлия Кинк (Германия) – 24,6 (1)

7. Марина Заутер (Германия) – 25,3 (1)

8. Каролине Эрдал (Норвегия) – 25,8 (1)

9. Жилонн Гигонна (Франция) – 28,0 (1)

10. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 29,5 (0)

Мужчины

1. Гаэтан Патюрель (Франция) – 24.00,1 (0)

2. Уле Сурке (Норвегия) – 0,1 (2)

3. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 11,0 (2)

4. Мартин Невланн (Норвегия) – 45,1 (0)

5. Данило Ритмюллер (Германия) – 45,8 (2)

6. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 1.12,6 (1)

7. Дидье Бьоназ (Италия) – 1.16,6 (3)

8. Йорген Сетер (Норвегия) – 1.18,0 (0)

9. Франц Шазер (Германия) – 1.21,3 (1)

10. Якуб Штвртецки (Чехия) – 1.27,8 (2)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Рекомендуем