21

Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Биатлонисты выступят в спринтах

На ЧМ по биатлону среди юниоров пройдут смешанные эстафеты.

В немецком Арбере с 28 февраля по 8 марта проходит чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров. 

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Арбер, Германия

3 марта

Спринт

Юноши

12:30 мск

Юниоры

16:30 мск

2 марта

Смешанная эстафета

Юноши и девушки

1. Австрия (Симон Хекенбергер, Матти Пинтер, Ильви Гистхойер, Селина Ганнер) – 1:12.29,1 (0+7)

2. Норвегия (Бьерн-Андерс Эриксен, Эмиль Шелльберг, Ханна Вельстад, Мартин Ског) – 1.26,9 (0+11)

3. Финляндия (Артту Ремес, Туомас Латвалахти, Венла Меннала, Ханни Коски) – 2.03,2 (0+8)

Юниоры и юниорки

1. Латвия (Матисс Мейранс, Рихардс Лозберс, Эльза Блейделе, Эстере Вольфа) – 1:17.55,2 (0+15)

2. Норвегия (Оливер Альм, Каспер Калкенберг, Агате Братхаген, Силье Берг-Кнутсен) – 4,5 (0+8)

3. Франция (Лео Карлье, Камиль Граталуп-Маниссоль, Лу-Анн Дюпон-Балле-Баз, Темис Фонтен) – 58,7 (0+10)

28 февраля

Индивидуальная гонка

Юноши

1. Рихард Лозберс (Латвия) – 38.21,2 (3)

2. Тарас Тарасюк (Украина) – 54,5 (2)

3. Георги Джоргов (Болгария) – 3.23,9 (3)

Юниоры

1. Филип Линдквист-Флеттен (Швеция) – 49.44,0 (0)

2. Лео Карлье (Франция) – 46,7 (1)

3. Якоб Кульбин (Эстония) – 2.16,6 (5)

1 марта

Индивидуальная гонка

Девушки

1. Михаэла Стракова (Словакия) – 33.15,4 (1)

2. Ханна Вельстад (Норвегия) – 1.05,6 (3)

3. Виктория Хвостенко (Украина) – 1.19,7 (1)

Юниорки

1. Темис Фонтен (Франция) – 44.42,9 (0)

2. Александра Меркушина (Украина) – 19,5 (1)

3. Инка Хямяляйнен (Финляндия) – 49,6 (2)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Рихард Лозберс
logoГеорги Джоргов
logoсборная Латвии
юниорская сборная Болгарии
результаты
logoюниорская сборная Франции
logoюниорская сборная Словакии
logoюниорская сборная Германии
logoюниорская сборная Норвегии
logoюниорская сборная Украины
индивидуальная гонка
чемпионат мира среди юниоров
logoЯкоб Кульбин
Матия Легович
Камиль Граталуп-Маниссоль
Лео Карлье
юниорская сборная Финляндии
logoюниорская сборная Австрии
logoюниорская сборная Швеции
юниорская сборная Словакии жен
юношеская сборная Норвегии жен
logoюниорская сборная Украины жен
Ханна Вельстад
Филип Линдквист-Флеттен
Виктория Хвостенко
Михаэла Стракова
logoИнка Хямяляйнен
logoЭстере Вольфа
logoАлександра Меркушина
юниорская сборная Латвии жен
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Лозберс тут, конечно, инородное тело. Всем ногами от 2 минут привез
Ответ Насонов Дмитрий
Лозберс тут, конечно, инородное тело. Всем ногами от 2 минут привез
А ему 16 лет всего
Ответ Добрый Андрей
А ему 16 лет всего
При этом он уже и на КМ, и на ОИ отметился
Пора бы кому-то из Латвии сменить Расторгуева! Не может же он вторым Брицисом до 50 лет бегать ;)
Ответ Герман Гевейлер
Пора бы кому-то из Латвии сменить Расторгуева! Не может же он вторым Брицисом до 50 лет бегать ;)
так ему и 40 еще нет
Вот это и парадоксальная ситуация в юниорах такого большого количества норвежцев нет. Хотя стоит кому-то из лидеров основной команды закончить, тут как тут готовый новый спортсмен, готовый сразу к победам на этапах км.
Считается что мы не умеем доводить юниоров до взрослых соревнований.
Ответ jan-valjan
Вот это и парадоксальная ситуация в юниорах такого большого количества норвежцев нет. Хотя стоит кому-то из лидеров основной команды закончить, тут как тут готовый новый спортсмен, готовый сразу к победам на этапах км. Считается что мы не умеем доводить юниоров до взрослых соревнований.
Просто им ещё лекарства от астмы не выписали. Через какое-то время получат ТИ и будут носиться. Или ещё будут с кислородными масками мухлевать. Только вот это опасно для здоровья.
Ответ jan-valjan
Вот это и парадоксальная ситуация в юниорах такого большого количества норвежцев нет. Хотя стоит кому-то из лидеров основной команды закончить, тут как тут готовый новый спортсмен, готовый сразу к победам на этапах км. Считается что мы не умеем доводить юниоров до взрослых соревнований.
У французов то же самое
Хвостенко, Меркушина, Скленарик - знакомые фамилии. Видать, дети уже подросли-выступают.
Ответ Razboynick_86
Хвостенко, Меркушина, Скленарик - знакомые фамилии. Видать, дети уже подросли-выступают.
Меркушина - младшая, старшая сестра уже на КМ
Лозберс-суперталант или суперакселерат?! Вообще там по "каше" бегали, но Лозберс скользил, судя по видео, очень хорошо, ну он по любому очень крут, Кульбин тоже много привёз, даже тем, кому и близко так не привозил, в том числе соотечественнику Неверову, так что разрывы в скорости там, видимо, не сильно показательны!
Ответ markos marvin
Лозберс-суперталант или суперакселерат?! Вообще там по "каше" бегали, но Лозберс скользил, судя по видео, очень хорошо, ну он по любому очень крут, Кульбин тоже много привёз, даже тем, кому и близко так не привозил, в том числе соотечественнику Неверову, так что разрывы в скорости там, видимо, не сильно показательны!
Время покажет, или временщик, или превзойдёт Йоханнеса
условия тяжелые, особенно в первый день, когда +14 было...
2. Норвегия (Бьерн-Андерс Эриксен, Эмиль Шелльберг, Ханна Вельстад, Мартин Ског) – 1.26,9 (0+11)

За Норвегию 3 мужика бежали и всё равно не выиграли? Пффффф
Ответ Booligan
2. Норвегия (Бьерн-Андерс Эриксен, Эмиль Шелльберг, Ханна Вельстад, Мартин Ског) – 1.26,9 (0+11) За Норвегию 3 мужика бежали и всё равно не выиграли? Пффффф
🤣
норги привезли самую слабую команду -хода вообще нет не у кого -Калкенбергу прочили основу сборной а он едва живой-дотренировала его сестричка.
Интересно какое отчество у Тараса Тарасюка
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шведские биатлонисты получили бронзовые медали Олимпиады-2010 в эстафете, перешедшие им после дисквалификации Устюгова
вчера, 18:08
Попавшаяся на допинге биатлонистка Пасслер выступит на Кубке мира в Контиолахти
вчера, 12:28
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
вчера, 09:01
Симон Фуркад: «На Олимпиаде больше всего меня впечатлило выступление Фийона-Майе в спринте»
вчера, 08:42
Ирина Казакевич: «Финал Кубка России в Златоусте – мировой уровень соревнований! Готова выступать на этой трассе в любом состоянии»
вчера, 06:36
Кубок IBU. Зайдль и Кинк выиграли короткие индивидуальные гонки, Аспенес и Рандбю победили в спринтах, Ритмюллер и Рандбю – в пасьютах
1 марта, 20:02
Антон Шипулин: «Готов отдать все свои медали, даже у друзей забрать, лишь бы наши выступали на международной арене с флагом и гимном»
1 марта, 16:29
Эдуард Латыпов: «Давно ждал такого финиша, чтобы по‑настоящему зарубиться с Халили»
1 марта, 11:56
Карим Халили: «На четвертом круге у меня уже темнело в глазах, думал, что там где‑то лягу»
1 марта, 11:49
Кубок России. Общий зачет. Халили одержал победу, Бажин – 2-й, Поварницын – 3-й
1 марта, 11:13
Ко всем новостям
Последние новости
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем