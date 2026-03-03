Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Биатлонисты выступят в спринтах

На ЧМ по биатлону среди юниоров пройдут смешанные эстафеты.

В немецком Арбере с 28 февраля по 8 марта проходит чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Арбер, Германия

3 марта

Спринт

Юноши

12:30 мск

Юниоры

16:30 мск

2 марта

Смешанная эстафета

Юноши и девушки

1. Австрия (Симон Хекенбергер, Матти Пинтер, Ильви Гистхойер, Селина Ганнер) – 1:12.29,1 (0+7)

2. Норвегия (Бьерн-Андерс Эриксен, Эмиль Шелльберг, Ханна Вельстад, Мартин Ског) – 1.26,9 (0+11)

3. Финляндия (Артту Ремес, Туомас Латвалахти, Венла Меннала, Ханни Коски) – 2.03,2 (0+8)

Юниоры и юниорки

1. Латвия (Матисс Мейранс, Рихардс Лозберс, Эльза Блейделе, Эстере Вольфа) – 1:17.55,2 (0+15)

2. Норвегия (Оливер Альм, Каспер Калкенберг, Агате Братхаген, Силье Берг-Кнутсен) – 4,5 (0+8)

3. Франция (Лео Карлье, Камиль Граталуп-Маниссоль, Лу-Анн Дюпон-Балле-Баз, Темис Фонтен) – 58,7 (0+10)

28 февраля

Индивидуальная гонка

Юноши

1. Рихард Лозберс (Латвия) – 38.21,2 (3)

2. Тарас Тарасюк (Украина) – 54,5 (2)

3. Георги Джоргов (Болгария) – 3.23,9 (3)

Юниоры

1. Филип Линдквист-Флеттен (Швеция) – 49.44,0 (0)

2. Лео Карлье (Франция) – 46,7 (1)

3. Якоб Кульбин (Эстония) – 2.16,6 (5)

1 марта

Индивидуальная гонка

Девушки

1. Михаэла Стракова (Словакия) – 33.15,4 (1)

2. Ханна Вельстад (Норвегия) – 1.05,6 (3)

3. Виктория Хвостенко (Украина) – 1.19,7 (1)

Юниорки

1. Темис Фонтен (Франция) – 44.42,9 (0)

2. Александра Меркушина (Украина) – 19,5 (1)

3. Инка Хямяляйнен (Финляндия) – 49,6 (2)