Симон Фуркад: «На Олимпиаде больше всего меня впечатлило выступление Фийона-Майе в спринте»

Симон Фуркад: победа Фийон-Майе в спринте больше всего запомнилась на Олимпиаде.

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад подвел итоги выступления команды на Олимпиаде-2026.

— На Олимпийских играх сборная Франции впервые стала чемпионом в эстафете. Был ли в тот день какой-то особенный момент, который вам запомнился?

— То, что мы ни разу не поддались панике, даже в начале гонки, когда ситуация могла стать критической, а команда отставала на 50 секунд. За несколько недель до этого в Рупольдинге мы уже видели, что все может перевернуться с ног на голову. Честно говоря, в тот момент я не думал, что мы вернемся на высшую ступень подиума. Однако опыт Рупольдинга помог всем сохранить холодную голову.

Главное впечатление того дня — спокойствие, исходившее от атлетов и персонала; мы сумели сохранить дистанцию и не передать спортсменам лишнюю тревогу. Мы не признали поражения и быстро вернулись в лидеры гонки благодаря Эмильену Жаклену.

— Что касается личных выступлений — титула Кентена Фийона-Майе и медалей Эрика Перро и Эмильена Жаклена — что вам запомнилось больше всего?

— Медаль Эрика Перро в индивидуальной гонке не то чтобы была ожидаемой, но это была гонка, на которую он настраивался, и золото ускользнуло от него в последний момент. Против него был Йохан-Олав Ботн в своей лучшей форме.

Но выступление, которое меня больше всего поразило и впечатлило, — это результат Кентена (в спринте). Он больше года не поднимался на высшую ступень пьедестала, но смог показать невероятный ход и вернул свою стрельбу в самый нужный момент. В тот день он был просто недосягаем, и было впечатляюще видеть его на таком уровне. Со спортивной точки зрения это гонка, которая больше всего запомнилась мне на Олимпиаде.

Наконец, Эмильен Жаклен завоевал личную медаль в своем стиле (в гонке преследования). После четвертого места он очень долго шел в лидерах гонки. Он безумно этого хотел и сумел справиться. Можно сказать, что на последней стрельбе он мог сработать лучше, но сделанного хватило, чтобы закрепить за собой бронзу. Для него это немало, и это только придаст ему уверенности в будущем. На этих Играх он смог по-настоящему реализовать свою манеру ведения гонки.

— Эрику Перро не удалось повторить успех индивидуальной гонки в спринте, преследовании и масс-старте, чтобы взять другие медали, включая золото, к которому он стремился. Вы обсуждали это вместе?

— Мы говорили об этом, и он отметил, что в спринте ему не хватило требовательности к себе при стрельбе. А эта гонка определяет результат в пасьюте, и он стартовал слишком далеко, чтобы рассчитывать на что-то большее, чем четвертое место. В остальном, в выступлении Эрика на Играх почти не к чему придраться. Ему было трудно подойти к масс-старту достаточно отдохнувшим и в оптимальной свежести.

Но все это — процесс обучения. Он уезжает с этих Игр с чувством умиротворения, потому что не остался с пустыми руками в личных гонках, но также и с долей разочарования, ведь ему не хватило совсем чуть-чуть до олимпийского «грааля». Все это послужит ему уроком через четыре года, — сказал Фуркад.