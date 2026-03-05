  • Спортс
  Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла индивидуальную гонку, Ханна Оберг – 2-я, Батовская-Фиалкова – 3-я
❄️ Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла индивидуальную гонку, Ханна Оберг – 2-я, Батовская-Фиалкова – 3-я

Шведка Эльвира Оберг выиграла индивидуальную гонку на Кубке мира в Контиолахти.

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2025/26

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 41.46,4 (0)

2. Ханна Оберг (Швеция) – 41,3 (1)

3. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 45,0 (1)

4. Тереза Воборникова (Чехия) – 47,8 (0)

5. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.25,9 (0)

6. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.50,4 (1)

7. Леа Майер (Швейцария) – 1.50,5 (1)

8. Лора Христова (Болгария) – 2.03,1 (1)

9. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 2.22,8 (2)

10. Жюлия Симон (Франция) – 2.29,8 (2)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Редакторы спортса, или кто за это отвечает, большая просьба - обновите на сайте таблицы общих зачётов Кубка мира, прямо сейчас там добавлены очки с олимпийских гонок, которые в общий зачёт уже давным-давно не идут
Из призёров Игр в личных гонках сегодня лучше всех выступили Воборникова и Христова))
Ну, классический постолимпийский этап
Шведки, после полного провала на ОИ в горах, вернулись на родные равнинные просторы и начали феерить. А Француженки наоборот, при минусовой температуре на равнине не блещут.
Шведки пока лучше всех готовы
Ответ Болельщик Биатлона
Шведки пока лучше всех готовы
Промазали формой
Фиалкова под конец карьеры зацепила подиум! Честно говоря, уже ничего не ждал от неё, но Паулина удивила
Воборникова с тремя нулями идёт, мощно
Надо подтверждать реноме олимпийского призера
Ответ Болельщик Биатлона
Воборникова с тремя нулями идёт, мощно Надо подтверждать реноме олимпийского призера
Вторая подруга ее по сборной тоже ничего шла, 2 мимо на последнем
Ответ Болельщик Биатлона
Воборникова с тремя нулями идёт, мощно Надо подтверждать реноме олимпийского призера
Христова тоже, в ту же когорту
Они ещё и идут почти секунда в секунду
Круто, что Воборникова и Фиалкова между собой промежуточное первое место делили прям на последнем круге в очной борьбе
Ну такую Эльвиру никто не обыграет сегодня
Ну, не из еë семьи
Такую Эльвиру бы назад во времени и на Олимпиаду...
Ответ artembabich666
Такую Эльвиру бы назад во времени и на Олимпиаду...
Но место не менять. Была бы олимпиада в Контиолахти, она бы и без фокусов со временем загребла медалек
Капустова и Траубайте идут на лучшие результаты в карьере
Рекомендуем