❄️ Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла индивидуальную гонку, Ханна Оберг – 2-я, Батовская-Фиалкова – 3-я

Шведка Эльвира Оберг выиграла индивидуальную гонку на Кубке мира в Контиолахти.

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти. Кубок мира по биатлону-2025/26 7-й этап Контиолахти, Финляндия Женщины Индивидуальная гонка 1. Эльвира Оберг (Швеция) – 41.46,4 (0) 2. Ханна Оберг (Швеция) – 41,3 (1) 3. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 45,0 (1) 4. Тереза Воборникова (Чехия) – 47,8 (0) 5. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.25,9 (0) 6. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.50,4 (1) 7. Леа Майер (Швейцария) – 1.50,5 (1) 8. Лора Христова (Болгария) – 2.03,1 (1) 9. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 2.22,8 (2) 10. Жюлия Симон (Франция) – 2.29,8 (2)