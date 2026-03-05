❄️ Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла индивидуальную гонку, Ханна Оберг – 2-я, Батовская-Фиалкова – 3-я
Шведка Эльвира Оберг выиграла индивидуальную гонку на Кубке мира в Контиолахти.
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2025/26
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Женщины
Индивидуальная гонка
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 41.46,4 (0)
2. Ханна Оберг (Швеция) – 41,3 (1)
3. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 45,0 (1)
4. Тереза Воборникова (Чехия) – 47,8 (0)
5. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.25,9 (0)
6. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.50,4 (1)
7. Леа Майер (Швейцария) – 1.50,5 (1)
8. Лора Христова (Болгария) – 2.03,1 (1)
9. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 2.22,8 (2)
10. Жюлия Симон (Франция) – 2.29,8 (2)
