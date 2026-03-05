0

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

С 5 по 8 марта в финском Контиолахти пройдет седьмой этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2025/26

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Расписание гонок

5 марта, четверг

19:05 – женщины, индивидуальная гонка / результаты

6 марта, пятница

19:10 – мужчины, индивидуальная гонка / результаты

7 марта, суббота

15:40 – женщины, масс-старт

17:40 – мужчины, эстафета

8 марта, воскресенье

15:30 – женщины, эстафета

18:55 – мужчины, масс-старт

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет Okko. 

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: финал сезона пройдет в марте в Осло

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoКубок мира по биатлону
расписание турниров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине
вчера, 06:11
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти
вчера, 06:10
Расписание финала Гран-при России в Челябинске
вчера, 06:10
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Фийон-Майе стартует 36-м, Дале-Шевдал – 42-м, Лагрейд – 50-м, Ботн – 58-м, Перро – 60-м
вчера, 20:47
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно победила, Магнуссон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
вчера, 18:06
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно продолжает лидировать, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг вышла на 3-е место
вчера, 18:02
Эльвира Оберг одержала 14-ю победу в карьере, у Ханны Оберг – 40-й подиум, у Батовской-Фиалковой – 11-й
вчера, 17:58
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Батовская-Фиалкова была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 11 секунд, Виттоцци – лучшая по скорострельности
вчера, 17:45
❄️ Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла индивидуальную гонку, Ханна Оберг – 2-я, Батовская-Фиалкова – 3-я
вчера, 17:20
Кубок IBU. Менжен и Патюрель победили в спринтах, Комола и Сурке – 2-е, Рандбю и Аспенес – 3-и
4 марта, 21:08
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Вольфа победила в спринте у юниорок, Стракова – у девушек
4 марта, 15:35
Шоу-гонка в Стокгольме. Арнеклейв и Кристиансен победили, Тандревольд и Ульдал – 2-е, Минккинен и Сеппяля – 3-и
3 марта, 13:36
Шведские биатлонисты получили бронзовые медали Олимпиады-2010 в эстафете, перешедшие им после дисквалификации Устюгова
2 марта, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 18:11
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем