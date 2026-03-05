Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
С 5 по 8 марта в финском Контиолахти пройдет седьмой этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Расписание гонок
5 марта, четверг
19:05 – женщины, индивидуальная гонка / результаты
6 марта, пятница
19:10 – мужчины, индивидуальная гонка / результаты
7 марта, суббота
15:40 – женщины, масс-старт
17:40 – мужчины, эстафета
8 марта, воскресенье
15:30 – женщины, эстафета
18:55 – мужчины, масс-старт
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет Okko.
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: финал сезона пройдет в марте в Осло
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем