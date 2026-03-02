Шведские биатлонисты получили бронзовые медали Олимпиады-2010 в эстафете, перешедшие им после дисквалификации Устюгова

Шведские биатлонисты получили медали ОИ-2010, перешедшие им после бана Устюгова.

Шведские биатлонисты Фредрик Линдстрем , Карл Юхан Бергман , Маттиас Нильссон и Бьорн Ферри получили бронзовые медали Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафете.

Церемония прошла на Олимпийском стадионе в Стокгольме перед шоу-гонкой Skidskyttekampen.

Россияне Иван Черезов, Антон Шипулин , Максим Чудов и Евгений Устюгов финишировали в эстафете третьими, шведы – четвертыми. Результат российской команды позднее аннулировали из-за допинга у Устюгова.

«Ощущения приятные. 16 лет – невероятно долгий срок, но правда должна быть правдой. Мошенники должны быть наказаны. Так что это победа антидопинговой работы», – сказал Ферри.

