Шведские биатлонисты получили бронзовые медали Олимпиады-2010 в эстафете, перешедшие им после дисквалификации Устюгова

39

Шведские биатлонисты получили медали ОИ-2010, перешедшие им после бана Устюгова.

Шведские биатлонисты Фредрик Линдстрем, Карл Юхан Бергман, Маттиас Нильссон и Бьорн Ферри получили бронзовые медали Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафете.

Церемония прошла на Олимпийском стадионе в Стокгольме перед шоу-гонкой Skidskyttekampen.

Россияне Иван Черезов, Антон Шипулин, Максим Чудов и Евгений Устюгов финишировали в эстафете третьими, шведы – четвертыми. Результат российской команды позднее аннулировали из-за допинга у Устюгова.

«Ощущения приятные. 16 лет – невероятно долгий срок, но правда должна быть правдой. Мошенники должны быть наказаны. Так что это победа антидопинговой работы», – сказал Ферри.

«Русские не вернут медали Сочи-2014? Я не удивлен». Самое странное награждение Олимпиады

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: SVT
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Депутат Шипулин, получается, больше не медалист ОИ?
Ответ sintenced
Депутат Шипулин, получается, больше не медалист ОИ?
От слова совсем.
Ответ sintenced
Депутат Шипулин, получается, больше не медалист ОИ?
Послушаем, что по этому поводу скажет судья Басыров.)
16 лет отливали
Ответ kwinto88
16 лет отливали
Куда?
Именно поэтому, Антон, и нужно было брать личные медали ОИ. А не титю мять.
Ходят слухи, что СБР будет вообще исключен из IBU. Основание - так и не выполнена "дорожная карта" восстановления членства после отстранения за многочисленные допинговые случаи.
Ответ La Gushka
Ходят слухи, что СБР будет вообще исключен из IBU. Основание - так и не выполнена "дорожная карта" восстановления членства после отстранения за многочисленные допинговые случаи.
Ну награда нашла героев. Начиная с катьки юрьевой больше допинга сожрали только легкоатлеты деда Вити.
Я в настольный теннис проиграл парню в пионер лагере 2003г , и в итоге серебро... Можно как то вернуть мне золотую медаль ибо я уверен что в его крови был алкоголь! Что дало ему фору и без страха идти на гасы в игре! РАссмотрите как то этот вопрос международная федерация тенниса . Буду очень рад этой золотой медали .
Приятно, когда честные спортсмены получают свои медали и призы, которые у них своровали допингисты. Лучше поздно, чем никогда.
А Устюгову этот позор не отмыть до конца жизни.
Ответ RealAlex7
Приятно, когда честные спортсмены получают свои медали и призы, которые у них своровали допингисты. Лучше поздно, чем никогда. А Устюгову этот позор не отмыть до конца жизни.
Но, как всегда, без наказания остались те, кто его надоумил колоть ЭПО
Линдстрем рано завершил карьеру
Хорошо, хоть у шипы отобрали (а физической медалью пусть подавится)
Тогда в 2010-м я возмущалась, что Аликин (исчезнувший) из всех гонок выкинул Круглова, а, ведь тот именно на той олимпиаде был явно в форме. Особенно досадно было, что не поставил в эстафету. А, сейчас думаю, может, к лучшему.
