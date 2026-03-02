Шведские биатлонисты получили бронзовые медали Олимпиады-2010 в эстафете, перешедшие им после дисквалификации Устюгова
Шведские биатлонисты получили медали ОИ-2010, перешедшие им после бана Устюгова.
Шведские биатлонисты Фредрик Линдстрем, Карл Юхан Бергман, Маттиас Нильссон и Бьорн Ферри получили бронзовые медали Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафете.
Церемония прошла на Олимпийском стадионе в Стокгольме перед шоу-гонкой Skidskyttekampen.
Россияне Иван Черезов, Антон Шипулин, Максим Чудов и Евгений Устюгов финишировали в эстафете третьими, шведы – четвертыми. Результат российской команды позднее аннулировали из-за допинга у Устюгова.
«Ощущения приятные. 16 лет – невероятно долгий срок, но правда должна быть правдой. Мошенники должны быть наказаны. Так что это победа антидопинговой работы», – сказал Ферри.
«Русские не вернут медали Сочи-2014? Я не удивлен». Самое странное награждение Олимпиады
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: SVT
А Устюгову этот позор не отмыть до конца жизни.
Тогда в 2010-м я возмущалась, что Аликин (исчезнувший) из всех гонок выкинул Круглова, а, ведь тот именно на той олимпиаде был явно в форме. Особенно досадно было, что не поставил в эстафету. А, сейчас думаю, может, к лучшему.