Ирина Казакевич: «Финал Кубка России в Златоусте – мировой уровень соревнований! Готова выступать на этой трассе в любом состоянии»

Казакевич: Финал Кубка России в Златоусте – мировой уровень соревнований!.

Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила уровень финала Кубка России в Златоусте.

«Все, что здесь происходит, это мировой уровень соревнований! Я готова выступать на этой трассе в любом состоянии.

Я очень благодарна людям, которые приезжают поддерживать нас, стоят у трассы в любую погоду и вдохновляют спортсменов», – рассказала Казакевич.