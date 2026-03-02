Ирина Казакевич: «Финал Кубка России в Златоусте – мировой уровень соревнований! Готова выступать на этой трассе в любом состоянии»
Казакевич: Финал Кубка России в Златоусте – мировой уровень соревнований!.
Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила уровень финала Кубка России в Златоусте.
«Все, что здесь происходит, это мировой уровень соревнований! Я готова выступать на этой трассе в любом состоянии.
Я очень благодарна людям, которые приезжают поддерживать нас, стоят у трассы в любую погоду и вдохновляют спортсменов», – рассказала Казакевич.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Мировой уровень)
А когда Казакевич выступала на мировых аренах и каковы ее успехи или так комсомольская болтология.
Менее двух сезонов 2020-21 и 2021-22. Есть медаль стаффы ОИ-22, возможно в стаффах КМ. Личных - нет.
понял, спасибо, я что то не помню ее на КМ , ОИ помню
А когда у Казакевич будет не слабое состояние в этом сезоне. Стрельбы стабильно как не было, так и нет, да и ждать улучшений уже поздно, посредственная оказалась спортсменка.
эх, Ирина, мировой уровень без мировых лидеров, это, как в поговорке "без меня - меня женили")))
