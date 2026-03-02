Попавшаяся на допинге биатлонистка Пасслер выступит на Кубке мира в Контиолахти
Итальянская биатлонистка Пасслер, попавшаяся на допинге, выступит на Кубке мира.
Биатлонистка Ребекка Пасслер, попавшаяся на допинге перед Олимпиадой-2026, вошла в состав сборной Италии на этап Кубка мира в Контиолахти.
Пасслер сдала положительный тест на летрозол и была отстранена Итальянским антидопинговым агентством (NADO Italia). Спортсменка обжаловала вердикт в арбитраже NADO Italia.
Арбитраж удовлетворил апелляцию Пасслер, сочтя, что спортсменка приняла запрещенный препарат непреднамеренно.
Также в заявку итальянской команды вошли Лиза Виттоцци, Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Мартина Трабукки, Лукас Хофер, Патрик Браунхофер, Никола Романин и Кристоф Пирхер.
Кубок мира в Контиолахти пройдет с 5 по 7 марта.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: FISI
76 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Дети они такие
____
Аааааа. Вона чё.
Похоже, чем больше титулов и регалий у спортсмена, тем строже будет наказание.
Вспоминается случай Шарапова - Лепченко, когда обе сдали положительный тест на мельдоний, в итоге Шарапова получает 15 месяцев, а Лепченко уже через месяц продолжает играть, как ни в чем не бывало
ИМХО успех в оправдании зависит не от паспорта виновного, а от работы команды и адвокатов. Что тоже говорит об уровне работы в сфере спорта.
Вспоминаю постоянные жалобы, что чиновники жаловались на конференции ВАДА, где никто не смог защитить инертные газы и мельдоний. А американцы свой аналог отбили на конференции и его в список не включили.
Вспоминаю жалобы спецов, что все страны активно (насколько можно) включились в использование ТИ, а мы жуем сопли и многие спортсмены/федерации даже не знают, что эти исключения существуют.
Много читал про низкую культуру антидопинга в стране, ведь никто не хочет быть "шестеркой". В то время как Пасслер словили сами итальянцы. И местные антидопинговые агентства больше всех щемят своих же.
Ну а работа адвокатов в судах, особенно в деле Валиевой, это прям классика отсталости и безразличия. На фоне других дел с бытовым загрязнением это был прям фейспалм.
А вишенка на торте - полная бездарность чиновников и отсутствие лобби и влияния в большинстве видов спорта. Ведь те редкие виды спорта, где русские были или есть, были относительно безскандальными и лояльными - фигурное катание, фехтование, борьба, лыжи, волейбол.
А там где влияния не было, размазали как детей - футбол, хоккей, легкая атлетика, биатлон.