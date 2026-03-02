76

Попавшаяся на допинге биатлонистка Пасслер выступит на Кубке мира в Контиолахти

Итальянская биатлонистка Пасслер, попавшаяся на допинге, выступит на Кубке мира.

Биатлонистка Ребекка Пасслер, попавшаяся на допинге перед Олимпиадой-2026, вошла в состав сборной Италии на этап Кубка мира в Контиолахти.

Пасслер сдала положительный тест на летрозол и была отстранена Итальянским антидопинговым агентством (NADO Italia). Спортсменка обжаловала вердикт в арбитраже NADO Italia.

Арбитраж удовлетворил апелляцию Пасслер, сочтя, что спортсменка приняла запрещенный препарат непреднамеренно.

Также в заявку итальянской команды вошли Лиза ВиттоцциХанна Аухенталлер, Микела Каррара, Мартина Трабукки, Лукас Хофер, Патрик Браунхофер, Никола Романин и Кристоф Пирхер.

Кубок мира в Контиолахти пройдет с 5 по 7 марта. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: FISI
logoЛиза Виттоцци
logoХанна Аухенталлер
logoЛукас Хофер
logoМикела Каррара
logoКубок мира по биатлону
logoКонтиолахти
Никола Романин
logoМартина Трабукки
logoПатрик Браунхофер
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Италии жен
logoРебекка Пасслер
logoКристоф Пирхер
76 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Этот допинг кого надо допинг))
Ответ ViHaSo
Этот допинг кого надо допинг))
С молекулами свободы и демократии 😁
Ответ ViHaSo
Этот допинг кого надо допинг))
Я остаюсь! Я буду здесь биатлонить!
как-то не слышно дружного воя биатлонной семьи
Ответ Добрый_Ээх
как-то не слышно дружного воя биатлонной семьи
И Себа чего то помалкивает, всё же самый ярый борец с допингом.
Ответ Elenavasilevna
И Себа чего то помалкивает, всё же самый ярый борец с допингом.
из-под шконки не вылез, наверное
Одна бедная Валиева преднамеренно употребляла.
Дети они такие
Ответ RBDK
Одна бедная Валиева преднамеренно употребляла. Дети они такие
Так и Валиевой точно так же разрешили участвовать в соревнованиях, сняв отстранение на время разбирательства. На международные она не смогла попасть уже по другим причинам. Новость просто неточно изложена, с итальянки только отстранение на время разбирательства сняли.
Секс, помада или лыжу облизала? Отмаз какой?))
Ответ Геннадий Тёкин
Секс, помада или лыжу облизала? Отмаз какой?))
Комментарий удален модератором
Ответ Геннадий Тёкин
Секс, помада или лыжу облизала? Отмаз какой?))
Байкал)
Арбитраж удовлетворил апелляцию Пасслер, сочтя, что спортсменка приняла запрещенный препарат непреднамеренно.
____

Аааааа. Вона чё.
Полностью оправдана
Проф. спорт такое лицемерие.
Быстро они там порешали, Карл уже год ждет решения и весь сезон пропустила, а тут не прошло и месяца.
Похоже, чем больше титулов и регалий у спортсмена, тем строже будет наказание.
Вспоминается случай Шарапова - Лепченко, когда обе сдали положительный тест на мельдоний, в итоге Шарапова получает 15 месяцев, а Лепченко уже через месяц продолжает играть, как ни в чем не бывало
Ответ LeMax_rus
Быстро они там порешали, Карл уже год ждет решения и весь сезон пропустила, а тут не прошло и месяца. Похоже, чем больше титулов и регалий у спортсмена, тем строже будет наказание. Вспоминается случай Шарапова - Лепченко, когда обе сдали положительный тест на мельдоний, в итоге Шарапова получает 15 месяцев, а Лепченко уже через месяц продолжает играть, как ни в чем не бывало
ага, а Синнер и Швентек?
Ответ верю_в_волшебство)
ага, а Синнер и Швентек?
Несовершенство антидопинговой системы, кому-то удается избежать наказания или отделаться лёгким испугом
Напоминаю воющим про "это другое", что по схожим "отмазкам" были оправданы и француз, и американец, и китаец, и россиянин.
ИМХО успех в оправдании зависит не от паспорта виновного, а от работы команды и адвокатов. Что тоже говорит об уровне работы в сфере спорта.

Вспоминаю постоянные жалобы, что чиновники жаловались на конференции ВАДА, где никто не смог защитить инертные газы и мельдоний. А американцы свой аналог отбили на конференции и его в список не включили.

Вспоминаю жалобы спецов, что все страны активно (насколько можно) включились в использование ТИ, а мы жуем сопли и многие спортсмены/федерации даже не знают, что эти исключения существуют.

Много читал про низкую культуру антидопинга в стране, ведь никто не хочет быть "шестеркой". В то время как Пасслер словили сами итальянцы. И местные антидопинговые агентства больше всех щемят своих же.

Ну а работа адвокатов в судах, особенно в деле Валиевой, это прям классика отсталости и безразличия. На фоне других дел с бытовым загрязнением это был прям фейспалм.

А вишенка на торте - полная бездарность чиновников и отсутствие лобби и влияния в большинстве видов спорта. Ведь те редкие виды спорта, где русские были или есть, были относительно безскандальными и лояльными - фигурное катание, фехтование, борьба, лыжи, волейбол.

А там где влияния не было, размазали как детей - футбол, хоккей, легкая атлетика, биатлон.
Ответ Ludas
Напоминаю воющим про "это другое", что по схожим "отмазкам" были оправданы и француз, и американец, и китаец, и россиянин. ИМХО успех в оправдании зависит не от паспорта виновного, а от работы команды и адвокатов. Что тоже говорит об уровне работы в сфере спорта. Вспоминаю постоянные жалобы, что чиновники жаловались на конференции ВАДА, где никто не смог защитить инертные газы и мельдоний. А американцы свой аналог отбили на конференции и его в список не включили. Вспоминаю жалобы спецов, что все страны активно (насколько можно) включились в использование ТИ, а мы жуем сопли и многие спортсмены/федерации даже не знают, что эти исключения существуют. Много читал про низкую культуру антидопинга в стране, ведь никто не хочет быть "шестеркой". В то время как Пасслер словили сами итальянцы. И местные антидопинговые агентства больше всех щемят своих же. Ну а работа адвокатов в судах, особенно в деле Валиевой, это прям классика отсталости и безразличия. На фоне других дел с бытовым загрязнением это был прям фейспалм. А вишенка на торте - полная бездарность чиновников и отсутствие лобби и влияния в большинстве видов спорта. Ведь те редкие виды спорта, где русские были или есть, были относительно безскандальными и лояльными - фигурное катание, фехтование, борьба, лыжи, волейбол. А там где влияния не было, размазали как детей - футбол, хоккей, легкая атлетика, биатлон.
Самый правильный коммент в теме. Но плюсы набирают саркастичные этодругины, мда.
Если NADO, то летрозол можно
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Франция выиграла эстафету с Жанмонно и Симон, Швеция – 2-я с сестрами Оберг, Норвегия – 3-я с Киркеэйде
18 февраля, 14:57
Олимпиада-2026. Жаклен, Фийон-Майе, Перро и Ульдал были быстрейшими на этапах эстафеты, у Италии – 19-й ход с отставанием в пять минут
17 февраля, 15:16
❄️ Олимпиада-2026. Биатлон. Франция выиграла мужскую эстафету, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
17 февраля, 14:50
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Фийон-Майе стартует 36-м, Дале-Шевдал – 42-м, Лагрейд – 50-м, Ботн – 58-м, Перро – 60-м
вчера, 20:47
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно победила, Магнуссон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
вчера, 18:06
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно продолжает лидировать, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг вышла на 3-е место
вчера, 18:02
Эльвира Оберг одержала 14-ю победу в карьере, у Ханны Оберг – 40-й подиум, у Батовской-Фиалковой – 11-й
вчера, 17:58
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Батовская-Фиалкова была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 11 секунд, Виттоцци – лучшая по скорострельности
вчера, 17:45
❄️ Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла индивидуальную гонку, Ханна Оберг – 2-я, Батовская-Фиалкова – 3-я
вчера, 17:20
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
вчера, 06:10
Кубок IBU. Менжен и Патюрель победили в спринтах, Комола и Сурке – 2-е, Рандбю и Аспенес – 3-и
4 марта, 21:08
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Вольфа победила в спринте у юниорок, Стракова – у девушек
4 марта, 15:35
Шоу-гонка в Стокгольме. Арнеклейв и Кристиансен победили, Тандревольд и Ульдал – 2-е, Минккинен и Сеппяля – 3-и
3 марта, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 18:11
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем