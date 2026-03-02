Попавшаяся на допинге биатлонистка Пасслер выступит на Кубке мира в Контиолахти

Итальянская биатлонистка Пасслер, попавшаяся на допинге, выступит на Кубке мира.

Биатлонистка Ребекка Пасслер, попавшаяся на допинге перед Олимпиадой-2026, вошла в состав сборной Италии на этап Кубка мира в Контиолахти.

Пасслер сдала положительный тест на летрозол и была отстранена Итальянским антидопинговым агентством (NADO Italia). Спортсменка обжаловала вердикт в арбитраже NADO Italia.

Арбитраж удовлетворил апелляцию Пасслер, сочтя, что спортсменка приняла запрещенный препарат непреднамеренно.

Также в заявку итальянской команды вошли Лиза Виттоцци , Ханна Аухенталлер , Микела Каррара , Мартина Трабукки, Лукас Хофер , Патрик Браунхофер, Никола Романин и Кристоф Пирхер.

Кубок мира в Контиолахти пройдет с 5 по 7 марта.