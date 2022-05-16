Хованцев о составах групп: «С Васнецовой недоразумение какое-то – непонятно, почему ее в списках нет»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал составы групп сборной России на централизованную подготовку к сезону-2022/23. 

«Было бы правильнее дождаться выборов президента СБР, а потом уже одним решением без правок определить тренерский штаб и спортсменов, которые будут тренироваться.

С Васнецовой недоразумение какое-то, непонятно, почему ее в списках нет.

Причина ухода Мироновой от Шашилова к Истомину? Прислушались к мнению спортсменки», – сказал Хованцев.

Специалист также предположил, почему Антон Бабиков и Карим Халили покинули группу Юрия Каминского.

«Бабиков с самого детства тренировался с Логиновым. И у меня предположение, что именно с этим связан его уход из группы Каминского в группу Башкирова – потому что в компании Логинова он чувствует себя лучше и увереннее.

Халили имеет опыт подготовки с Сориным. Возможно, он просто решил поменять метод подготовки, отношение к работе. Почему остальные ушли из группы Каминского, у меня догадок нет», – цитирует Хованцева «Чемпионат».

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