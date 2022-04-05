Лариса Куклина: «Один из самых тяжелейших и не получившийся сезон… Впереди анализ и большая работа над ошибками»

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила свое выступление в нынешнем сезоне.

«Сказать хочется многое… Один из самых тяжелейших и не получившийся сезон… Впереди анализ и большая работа над ошибками!

Спасибо каждому, кто рядом, за поддержку, за критику – иногда именно она помогает поставить все на свои места и двигаться дальше», – написала спортсменка в соцсетях.

В начале сезона Куклина приняла участие в трех этапах Кубка мира, но после неудовлетворительных результатов продолжила выступление на Кубке IBU и внутрироссийских соревнованиях.