Даниил Серохвостов заменит Александра Поварницына в составе на первый этап Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист заменит Александра Поварницына в составе сборной России на первом этапе Кубка мира.

Поварницын вошел в состав на КМ как победитель отборочных стартов, но Международный союз биатлонистов (IBU) не допустил его до участия, так как у спортсмена нет необходимых квалификаицонных очков.

«На стартовом этапе Кубка мира Александра Поварницына заменит Даниил Серохвостов. Замена произошла в связи с решением исполкома IBU, который на своем заседании в Лозанне 13-14 ноября уточнил критерии допуска спортсменов в новом сезоне.

Поварницын начнет сезон на Кубке IBU», – сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде 27-28 ноября.

Александра Поварницына не допустили до участия в декабрьских этапах Кубка мира по биатлону из-за отсутствия квалификационных очков