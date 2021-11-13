Даниил Серохвостов заменит Александра Поварницына в составе на первый этап Кубка мира по биатлону

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Александр Поварницын Даниил Серохвостов ТАСС Биатлон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов заменит Александра Поварницына в составе сборной России на первом этапе Кубка мира. 

Поварницын вошел в состав на КМ как победитель отборочных стартов, но Международный союз биатлонистов (IBU) не допустил его до участия, так как у спортсмена нет необходимых квалификаицонных очков. 

«На стартовом этапе Кубка мира Александра Поварницына заменит Даниил Серохвостов. Замена произошла в связи с решением исполкома IBU, который на своем заседании в Лозанне 13-14 ноября уточнил критерии допуска спортсменов в новом сезоне.

Поварницын начнет сезон на Кубке IBU», – сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде 27-28 ноября. 

Александра Поварницына не допустили до участия в декабрьских этапах Кубка мира по биатлону из-за отсутствия квалификационных очков

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