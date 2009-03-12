Виталий Кильчицкий: «Каждый в сборной чувствовал, что недоплата украинцам и переплата экс-россиянам была большой»

Украинский биатлонист Виталий Кильчицкий рассказал о зарплатах украинцев и экс-россиян в сборной Украины.

– Не чувствуете несправедливости в приглашении россиян в сборную Украины?

– Если бы стоял выбор между мной и Семаковым, то нет вопросов. Мы более или менее равны, и выбор может пасть на каждого. Это конкуренция.

– Разве Жирный создал сильную конкуренцию в сборной Украины?

– В то время у нас не было спортсменов хорошего уровня. Хотя да, Жирный – не уровень Семенова, Пидручного или Примы.

Но мы дружили с русскими, помогали друг другу, не было каких-то конфликтов. Только каждый в команде чувствовал, что недоплата украинцам и переплата экс-россиянам была большой. Это влияло на психологическое состояние сборников.

– Во сколько раз была разница?

– Практически в два-три. Это неприятно. В других странах шкала зарплат другая. Если в Чехии Шлезингр первый номер, то он получает соответственно, имеет рекламные контракты. Условия для тренировок и сбора у всех одинаковые, а зима уже показывает, кто ты есть. И в соответствии с прошлогодним рейтингом формируется зарплата на следующий год.

У нас все странно. Нам по 30 лет, есть семьи, понимаем, что через несколько лет будет предел. А за те средства трудно жить.

– Нужен спортсмен, который закрывает глаза на все и делает то, что ему скажут, а не выражает претензии?

– Так и есть. Поэтому у нас никогда нет результатов. У девушек все немного по-другому – у каждой есть отдельный тренер в сборной. Сборная показывает результат потому, что каждый по-своему тренируется. Ну окей. Я соглашусь с мнением и решениями тренеров, но не факт, что они правы. Посмотрите на результаты сборной на Олимпиаде. Кому задавать вопросы – тренеру, врачу, спортсмену или Брынзаку? Как сделать так, чтобы команда забежала?

Результата нет. Значит, есть какие-то проблемы. Доверять тренеру надо. Когда хорошие результаты, то доверяешь еще больше. Когда результата нет, то будет ли доверие к кому-то сейчас? Кого винить – спортсмена или тренера? Надо собирать консилиум и начинать что-то ломать.

Вопрос: почему Тищенко на Олимпиаду поехал? Ткаленко же имеет хоть какие-то баллы в Кубке мира, – сказал Кильчицкий.