Николай Оганезов об использовании образов людей в рекламе БК: «Для спорта и общества было бы полезно, если бы появилась такая возможность»
Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о рекламе букмекерских компаний.
«Наше законодательство о рекламе не позволяет использовать в рекламе образы людей. Это не позволяет нам заключать полноценные личные контракты с известными спортсменами.
Такие контракты могли бы помогать финансировать подготовку, они могли бы сделать спортсменов более узнаваемыми, но сейчас мы лишены этих инструментов.
Я уверен, что для спорта и общества в целом было бы полезнее, если бы такая возможность появилась», – заявил Оганезов на форуме «Masters of Sport: новый старт».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Forbes
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