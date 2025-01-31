Генпрокурор Калифорнии принимал пожертвования от казино, в отношении которого вел расследование об отмывании денег

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта принимал пожертвования от казино, параллельно ведя расследование в отношении него.

По данным San Francisco Chronicle, в 2021 году ведомство, которое возглавлял Бонта, вело расследование в отношении казино Bicycle Casino. Игорная компания подозревалась в отмывании денег.

Отмечается, что в это же время Bicycle Casino пожертвовала 16 тысяч долларов в фонд избирательной кампании Бонта, который выдвигался на пост губернатора Калифорнии.

«Федеральное правительство приняло меры против Bicycle, и теперь пришло время привлечь казино к ответственности за предполагаемые нарушения законов нашего штата», — сказал генпрокурор в своем заявлении в 2021 году.

Расследование, несмотря на заявление Бонта, встало на паузу и было закрыто в октябре 2024 года. Теперь правоохранительные органы могут начать проверку в отношении генпрокурора на предмет того, насколько объективным было расследование.

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