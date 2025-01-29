$2,65 млрд – ожидаемый объем рынка онлайн-лотерей в Китае к 2029 году
Объем рынка онлайн-лотерей в Китае достигнет 2,65 млрд долларов к 2029 году.
Соответствующие данные представило британское аналитическое агентство Technavio. Авторы отчета ожидают, что среднегодовой темп роста составит 10%.
По мнению аналитиков, главная причина роста рынка онлайн-казино в Китае – увеличение времени, которое китайские граждане проводят в Интернете, а также рост популярности и доступности онлайн-платежей.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Technavio
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