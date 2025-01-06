В штате Миннесота рассмотрят законопроект о легализации ставок на спорт

Сенат штата Миннесота (США) рассмотрит законопроект о легализации ставок на спорт.

Слушание по этому делу запланировано на первый день законодательной сессии, которая стартует 14 января. На слушании должны присутствовать эксперты по игровой зависимости, так как этот вопрос вызывает тревогу у некоторых законодателей.

Отмечается, что легализация ставок в Миннесоте поможет бороться с нелегальными букмекерами.

В настоящее время беттинг легализован в 38 штатах США.

Ставочная вики Спортса

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