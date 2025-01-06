Университет Сиднея владеет акциями гемблинг-операторов Entain и Aristocrat. Новость вызвала негативную реакцию в обществе

Университет Сиднея имеет финансовые доли в крупных игорных компаниях.

По данным The Guardian, Университет Сиднея владеет акциями таких гемблинг-брендов, как Entain, Aristocrat, Crown Resorts, Star Entertainment Group и International Game Technology. Новость вызвала негативную реакцию в обществе, так как возникает вопрос этичности данных инвестиций.

«Эта проблема особенно актуальна, поскольку вред от азартных игр затрагивает уязвимые группы населения. Вызывает беспокойство тот факт, что университет, продвигающий идею социальной справедливости, может получать прибыль от индустрии азарта», – заявил президент студенческого совета Ангус Фишер.

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