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«Милан» – «Рома»: игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение римлянам

29 декабря в матче 18-го тура чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Рома». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 мск.

Обе команды неудачно проводят сезон и находятся в середине турнирной таблицы. «Милан» с 26 очками занимает восьмое место, «Рома» с 19 баллами располагается на десятой строчке.

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза. В Серии А оба матча остались за миланцами, римляне ответили двумя победами в 1/4 финала Лиги Европы.

В восьми из десяти предыдущих очных матчей было больше двух мячей. В девяти из этих игр был обмен голами.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего матча «Милан». На победу хозяев предлагают коэффициент 2.27, на успех «Ромы» дают 3.40, вероятность ничьей оценивается в 3.50.

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно за 1.90, на ТМ 2.5 предлагают 1.96. Обмен голами идет за 1.73.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение римлянам. На победу гостей ушло 45% от общего числа ставок на исход, 25% отдано на ничью, на успех «Милана» пришлось 30% ставок.

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