5.10 – Месси забьет в официальном матче за европейский клуб

Букмекеры оценили шансы Лионеля Месси забить гол за европейский клуб.

На гол аргентинца в официальном матче за любой европейский клуб дают коэффициент 5.10. Обратная ставка сыграет за 1.13. Если Месси выиграет пятую Лигу чемпионов, зайдет коэффициент 30.00.

Ранее Tuttosport сообщил, что Пеп Гвардиола хочет арендовать аргентинца до конца сезона для улучшения результатов «Манчестер Сити». Отмечается, что совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм не против отпустить игрока, если сам Месси будет заинтересован в этом переходе.

В минувшем сезоне МЛС «Майами» вылетел в 1/8 финала плей-офф от «Атланты» Алексея Миранчука.

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