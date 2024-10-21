В Бразилии количество потенциальных договорных матчей снизилось на 45% в 2024 году
В Бразилии снизилось количество потенциальных договорных матчей.
По данным компании Sportradar, с января по октябрь 2024-го в стране зафиксировано падение количества подозрительных игр на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на это, показатель остается одним из самых высоких в мире. Кроме того, предыдущие два отчетных года Бразилия лидировала по количеству подозрительных матчей. В 2022-м таких было 152, а в 2023-м – 109.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Igaming Brazil
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