«Ювентус» – фаворит против «Наполи» в 5-м туре Серии А

«Ювентус» принимает «Наполи» в 5-м туре Серии А.

«Юве» – небольшой фаворит за 2.36. На гостей предлагается коэффициент 3.50, на ничью – 3.20.

В последних 7 матчах в Турине «Наполи» обыграл «Ювентус» всего однажды – в 2023 году (1:0).

Игра пройдет 21 сентября. Начало – в 19:00 мск.

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