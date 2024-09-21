«Ювентус» – фаворит против «Наполи» в 5-м туре Серии А
«Ювентус» принимает «Наполи» в 5-м туре Серии А.
«Юве» – небольшой фаворит за 2.36. На гостей предлагается коэффициент 3.50, на ничью – 3.20.
В последних 7 матчах в Турине «Наполи» обыграл «Ювентус» всего однажды – в 2023 году (1:0).
Игра пройдет 21 сентября. Начало – в 19:00 мск.
«Ювентус» и «Наполи» 27 лет не играют 0:0. Конте и Мотта это исправят?
Опубликовала: Венера Кравченко
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