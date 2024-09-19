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19-20 сентября в Пестово пройдет единственный в России Кубок «Континентальной гольф-лиги»

19 и 20 сентября 2024 года в гольф-клубе «Пестово» состоится второй сезон единственного в России гольф-турнира ­– Кубка «Континентальной гольф-лиги» среди спортивных сообществ. Генеральным партнером мероприятия выступает компания «Лига Ставок».

Кубок разыгрывается среди профессионалов и любителей гольфа, играющих в составе известных спортивных клубов России: «ЦСКА», «Спартак», «Акрон», «РОСТОВ», «Динамо Санкт-Петербург», «Ак Барс», «7SABER». Каждый спортивный клуб будет представлен тремя флайтами — профессиональным, любительским и медийным.

Сильнейшие гольфисты страны в составе спортивных сообществ сразятся на 18-луночном чемпионском гольф-поле «Пестово» в двухдневном поединке за знаковый Кубок и денежный приз. Призовой фонд «Континентальной гольф-лиги» – 5 000 000 рублей.

Напомним, что пилотный запуск «Континентальной гольф-лиги» успешно состоялся год назад. Кубок проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Ассоциации гольфа России.

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