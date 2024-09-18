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На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о запрете на размещение микрофинансовых организаций рядом с ППС

В Госдуме рассмотрят законопроект, запрещающий размещать микрофинансовые организации рядом с пунктами приема ставок.

«С учетом распространения микрофинансовых организаций, а также доступности и легкости оформления в них микрозаймов «до зарплаты», участились случаи расположения пунктов приема ставок букмекерских контор или тотализаторов и микрофинансовых организаций в непосредственной близости друг к другу.

Такая «синергия деятельности» позволяет одним организациям увеличивать клиентскую базу, а другим – получать источник дополнительного финансирования клиентов-участников азартных игр, у которых во время участия в азартной игре закончились собственные денежные средства.

В настоящее время фиксируются случаи, когда такое «соседство» приобретает характер бизнес-модели развития, в рамках которой открытие и работа пунктов приема ставок букмекерских контор одного бренда сопровождается открытием и работой партнерских микрофинансовых организаций.

Именно в такие микрофинансовые организации, находящиеся в шаговой доступности от пунктов приема ставок букмекерских контор, рекомендуют обращаться участникам азартных игр с целью получения ими займов для дальнейшего «отыгрывания» проигранных собственных средств.

В связи с этим, учитывая особый характер деятельности по организации и проведению азартных игр, законопроектом предусматривается дополнение установленных в ст. 15 Федерального закона ограничений запретом размещения букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок в зданиях, строениях, сооружениях, в которых расположены микрофинансовые организации и (или) их филиалы, а также на прилегающих к таким зданиям, строениям, сооружениям территориях», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт Государственной думы
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