Гендиректор «Тенниси» об ужесточении игорного законодательства в Казахстане: «Это движение против шерсти. Может быть, у нелегальных игроков там сильное лобби»

Генеральный директор «Тенниси» Рустем Сулейманов считает, что ужесточение законодательства в индустрии азартных игр Казахстана не решит проблему лудомании в стране.

«Лудомания – это беда. С ней нужно бороться. Людям с зависимостью нужно помогать. Это все несомненно. Но! Начинать нужно с борьбы с нелегалами. Там нет никаких ограничений. Дети, госслужащие, должники... да кто угодно – как играли, так и будут играть.

О какой борьбе с лудоманией можно говорить, если я могу с помощью любой казахстанской платежной системы пополнить сайт нелегального казино и букмекера?

Закатайте в бетон нелегалов, сделайте невозможным пополнения и снятия денег, жестко наказывайте за рекламу нелегальных площадок, применяйте санкции к операторам связи на рассылку смс с рекламой и прочей информацией от нелегалов… а вот потом уже причесывайте легальный рынок.

Пока это все выглядит как движение против шерсти. Может быть, у нелегальных игроков там сильное лобби», – заявил Сулейманов в комментарии для Спортса’‘.

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